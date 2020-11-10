Недовольные с решением премьер-министра Николы Пашиняна касательно перемирия в Нагорном Карабахе, ворвались в здание правительства страны.

"Где Никол, где этот предатель?", - кричат протестующие, разрушая двери и окна в здании. По предварительной информации, активисты сорвали табличку с кабинета Пашиняна.

Накануне в Ереване начались массовые акции протеста из-за подписанного перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

"Мы призываем всех вас собраться здесь. Мы не согласны с решением. Нашу родину отдают врагу. Никол, ты враг народа, предатель", - кричали участники протеста. Известно, что здание оцепила полиция.

Другая часть протестующих направились к особняку премьер-министра Пашиняна.

Напомним, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным о прекращении военных действий в Карабахе.

Как сообщала "Страна", обнародован текст совместного заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.