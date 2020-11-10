С сайта полиции Харькова пропала новость об уголовном деле из-за исчезновения Кернеса
Новость об открытии полицией Харькова уголовного производства по факту исчезновения мэра мегаполиса Геннадия Кернеса пропала с сайта полиции.
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Скриншоты страницы сайта полиции Харькова, где была новость о Кернесе
Напомним, дело о пропаже городского главы правоохранители открыли по заявлению некоего гражданина. Впоследствии выяснилось, что это юный активист общественной организации "Молодежный выбор" Артур Газиев, который успел побывать в рядах партии Анатолия Шария и поагитировать за Александра Фельдмана.
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