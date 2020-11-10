Новость об открытии полицией Харькова уголовного производства по факту исчезновения мэра мегаполиса Геннадия Кернеса пропала с сайта полиции.

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Скриншоты страницы сайта полиции Харькова, где была новость о Кернесе

Напомним, дело о пропаже городского главы правоохранители открыли по заявлению некоего гражданина. Впоследствии выяснилось, что это юный активист общественной организации "Молодежный выбор" Артур Газиев, который успел побывать в рядах партии Анатолия Шария и поагитировать за Александра Фельдмана.

Как писала "Страна", мэр Первой столицы с сентября проходит лечение осложнений коронавирусной болезни в немецкой клинике "Шарите".

Сыновья Кернеса в интервью нашему изданию объясняли, почему отец не показывается на публике.