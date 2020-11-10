Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отказался признавать Джо Байдена избранным президентом США, несмотря на результаты предварительного подсчета голосов.

Об этом сообщает The Hill.

"Очевидно, что ни один штат еще не подтвердил результаты своих выборов. У нас есть по крайней мере один или два штата, которые уже находятся на пути к пересчету голосов, и я считаю, что у президента могут быть юридические проблемы как минимум в пяти штатах. Президент Трамп на 100 процентов вправе расследовать утверждения о нарушениях и взвешивать свои правовые возможности. У нас есть инструменты и институты, необходимые для решения любых проблем. Президент имеет полное право рассматривать обвинения и требовать пересчета голосов в соответствии с законом", - сказал он.

Макконнелл напомнил, как в 2000 году демократам пришлось пересчитать голоса в ключевом штате Флорида. Тогда благодаря соответствующему решению Верховного суда лидерство перешло к республиканцу Джорджу Бушу.

Представитель большинства не говорил прямо о фальсификациях на выборах, однако настоял на праве Трампа оспаривать решение.

"Конституция не отводит роли в этом процессе богатым медиа-корпорациям. Прогнозы и комментарии прессы не дают права вето на законные права любого гражданина, включая президента Соединенных Штатов", - добавил он.

Напомним, после того, как СМИ США объявили демократа Джо Байдена победителем президентской гонки, глава NASA Джим Брайденстайн рассказал о своих планах на будущее. Он намерен подать в отставку со своего поста, даже если Джо Байден будет просить его остаться и продолжать работу при новой администрации.

Как сообщала "Страна", в США продолжается период неопределенности с официальным объявлением победителя президентских выборов. Действующий президент Дональд Трамп возмущен тем, что СМИ уже назвали новым главой страны Джо Байдена и собирается судиться. Тем не менее Переходный консультативный совет уже выступил с рекомендациями незамедлительно начать процесс подготовки передачи власти от Трампа к Байдену.