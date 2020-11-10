Обнародован текст совместного заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

О подписании документа, как сообщала "Страна", ранее заявил армянский лидер.

Президенты России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня с 00:00 по местному времени 10 ноября.

Условия перемирия:

стороны остаются на нынешних позициях (Шуша под контролем Азербайджана),

Армения отдаёт Азербайджану все занятые районы вокруг Карабаха (и уже занятая азербайджанцами часть Карабаха также остаётся за ними, а не занятая - у армян),

Армении остаётся лишь 5-километровый Лачинский коридор, который связывает Армению и Карабах,

Этот коридор, а также линию соприкосновения в Карабахе займут российские миротворцы.

Приводим полный текст заявления:

Мы, президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской стороне до 20 ноября 2020 года. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. В целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу. По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.





Данный документ прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны":

"Пашинян назвал эти условия очень тяжёлыми, но сказал, что другого выхода нет. По крайней мере по ним большая часть Карабаха остаётся у армян. Правда Шуша будет в руках Азербайджана, а оттуда Степанакерт и окрестности все как на ладони. С учетом возвращения Азербайджану районов вокруг Карабаха это создаёт для Баку большой соблазн нанести новый удар и занять весь Карабах.

Ну и Пашиняну в этой ситуации трудно позавидовать - он подписал соглашения, которые в Армении наверняка не будут встречены с восторгом. На днях 17 партий уже потребовали его отставки. Теперь эти эти требования получат, вероятно, ещё более сильное звучание", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" приводила обещание Алиева добиться от Еревана в суде возмещения ущерба за войну в Карабахе.