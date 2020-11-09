Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным о прекращении военных действий в Карабахе.

Приводим полный текст заявления Пашиняна:

Дорогие соотечественники, сестры и братья.

Я принял очень и очень трудное решение для себя и для всех нас.

Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа.

Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также основано на убеждении, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации. Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни.

Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения.

Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.

Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха.

Мы боролись до конца. И мы победим. Стоит Арцах.

Да здравствует Армения! Да здравствует Арцах!

Никол Пашинян.

Напомним, ранее сегодня Армения и Нагорный Карабах заявили о продолжении боев за взятый Азербайджаном город Шуши, который был захвачен армией Азербайджана.

Также мы писали, что в конце октября Пашинян обратился к Путину за помощью по обеспечению безопасности в Нагорном Карабахе.