Премьер-министр Армении Никол Пашинян, фото: ria.ru

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным о прекращении военных действий в Карабахе.

Приводим полный текст заявления Пашиняна:

Дорогие соотечественники, сестры и братья.

Я принял очень и очень трудное решение для себя и для всех нас.

Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00.  Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа.

Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают.  Также основано на убеждении, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации.  Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни.

Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим.  Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения.

Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.

Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками.  Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью.  Они самоотверженно спасли армян Арцаха.

Мы боролись до конца.  И мы победим.  Стоит Арцах.

Да здравствует Армения!  Да здравствует Арцах!

Никол Пашинян.

Напомним, ранее сегодня Армения и Нагорный Карабах заявили о продолжении боев за взятый Азербайджаном город Шуши, который был захвачен армией Азербайджана.

Также мы писали, что в конце октября Пашинян обратился к Путину за помощью по обеспечению безопасности в Нагорном Карабахе.

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