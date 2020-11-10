Какие пациенты подлежат плановой госпитализации, несмотря на запрет. Фото: flickr

В Минздраве рассказали, какие категории населения в "оранжевой" зоне смогут получить плановую медицинскую помощь, несмотря на соответствующий запрет. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в "оранжевой" зоне карантина принимать на плановые операции можно будет только: 

  • в случае оказания помощи беременным, роженицам, новорожденным;
  • в случае осложнений у беременных, рожениц, новорожденных;
  • в случае оказания помощи онкобольным в соответствующих отделениях учреждений;
  • в случае необходимости паллиативной медицинской помощи (лечения тяжелых заболеваний на ранней стадии);
  • в случае оказания плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
  • в случае проведения других неотложных мер по госпитализации, если в результате их переноса возникает риск для жизни или здоровья пациента.

Напомним, с понедельника, 9 ноября, в украинских больницах не будут проводить плановые операции. Медицинские учреждения принимают только пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что его ведомство выступило за усиление карантина в Украине на выходных. Предполагается, что работать будут лишь продуктовые магазины, аптеки и заправки.

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