В Минздраве рассказали, какие категории населения в "оранжевой" зоне смогут получить плановую медицинскую помощь, несмотря на соответствующий запрет.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в "оранжевой" зоне карантина принимать на плановые операции можно будет только:

в случае оказания помощи беременным, роженицам, новорожденным;

в случае осложнений у беременных, рожениц, новорожденных;

в случае оказания помощи онкобольным в соответствующих отделениях учреждений;

в случае необходимости паллиативной медицинской помощи (лечения тяжелых заболеваний на ранней стадии);

в случае оказания плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

в случае проведения других неотложных мер по госпитализации, если в результате их переноса возникает риск для жизни или здоровья пациента.

Напомним, с понедельника, 9 ноября, в украинских больницах не будут проводить плановые операции. Медицинские учреждения принимают только пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что его ведомство выступило за усиление карантина в Украине на выходных. Предполагается, что работать будут лишь продуктовые магазины, аптеки и заправки.