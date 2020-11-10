В Минздраве назвали категории людей, которым в оранжевой зоне разрешили проводить плановые операции
В Минздраве рассказали, какие категории населения в "оранжевой" зоне смогут получить плановую медицинскую помощь, несмотря на соответствующий запрет.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, в "оранжевой" зоне карантина принимать на плановые операции можно будет только:
- в случае оказания помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- в случае осложнений у беременных, рожениц, новорожденных;
- в случае оказания помощи онкобольным в соответствующих отделениях учреждений;
- в случае необходимости паллиативной медицинской помощи (лечения тяжелых заболеваний на ранней стадии);
- в случае оказания плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- в случае проведения других неотложных мер по госпитализации, если в результате их переноса возникает риск для жизни или здоровья пациента.
Напомним, с понедельника, 9 ноября, в украинских больницах не будут проводить плановые операции. Медицинские учреждения принимают только пациентов с коронавирусной инфекцией.
Как сообщала "Страна", министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что его ведомство выступило за усиление карантина в Украине на выходных. Предполагается, что работать будут лишь продуктовые магазины, аптеки и заправки.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.