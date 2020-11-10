В МИД России отреагировали на признание Баку вины за сбитый над Арменией вертолет вооруженных сил России. В ведомстве ответили, что заявление Азербайджана восприняли положительно.

Соответствующий комментарий дипломаты разместили в Facebook.

"Тот факт, что Баку незамедлительно признал свою вину, оцениваем позитивно. Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны", — говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями в связи с трагедией.

Напомним, 9 ноября около 18:30 российский вертолет после сбития рухнул в ущелье у села Ерасх рядом с границей Азербайджана. Погибли два человека.

Также сообщалось, что Баку готово выплатить компенсацию за сбитый вертолет.