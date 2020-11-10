"Ткаченко просто хочет понравиться". Степанов ответил главе Минкульта, выступившему против нового карантина
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда правительство будет обсуждать введение карантина выходного дня. Этот вопрос обсудят на заседании Кабмина в среду, 11 ноября. Также министр ответил своему коллеге из Минкульта, который пошел против позиции Миздрава.
Об этом глава ведомства рассказал в прямом эфире программы "Свободы слова" ICTV.
Чиновник напомнил, что именно Минздрав предложил правительству перейти от адаптивного карантина к карантину выходного дня, когда в субботу и воскресенье будут созданы максимально жесткие условия.
Сколько продлится такой карантин, Степанов не уточнил, но добавил: "до того времени, пока не улучшится статистика заболеваний Covid-19. По его словам, сейчас важно уменьшить нагрузку на медицинскую систему, никто не будет держать карантин дальше.
Что касается решения по отсрочке плановых операций, Степанов успокоил, что речь идет только о тех вмешательствах, которые можно отложить по показаниям. Он также сказал, что вообще-то эта норма с операциями действует с начала адаптивного карантина в оранжевых и красных зонах.
Также Степанов предложил министру культуры Александру Ткаченко, который не поддержал инициативу введения карантина на выходных, чтобы тот сам предложил механизм прохождения карантина. Глава МОЗ предположил, что, выступая с такой критикой, Ткаченко "просто хочет понравиться".
Между тем как раз в среду под стенами Кабмина пройдет масштабная антикарантинная акция рестораторов.
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