Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда правительство будет обсуждать введение карантина выходного дня. Этот вопрос обсудят на заседании Кабмина в среду, 11 ноября. Также министр ответил своему коллеге из Минкульта, который пошел против позиции Миздрава.

Об этом глава ведомства рассказал в прямом эфире программы "Свободы слова" ICTV.

Чиновник напомнил, что именно Минздрав предложил правительству перейти от адаптивного карантина к карантину выходного дня, когда в субботу и воскресенье будут созданы максимально жесткие условия.

Сколько продлится такой карантин, Степанов не уточнил, но добавил: "до того времени, пока не улучшится статистика заболеваний Covid-19. По его словам, сейчас важно уменьшить нагрузку на медицинскую систему, никто не будет держать карантин дальше.

Что касается решения по отсрочке плановых операций, Степанов успокоил, что речь идет только о тех вмешательствах, которые можно отложить по показаниям. Он также сказал, что вообще-то эта норма с операциями действует с начала адаптивного карантина в оранжевых и красных зонах.

Также Степанов предложил министру культуры Александру Ткаченко, который не поддержал инициативу введения карантина на выходных, чтобы тот сам предложил механизм прохождения карантина. Глава МОЗ предположил, что, выступая с такой критикой, Ткаченко "просто хочет понравиться".

Между тем как раз в среду под стенами Кабмина пройдет масштабная антикарантинная акция рестораторов.

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