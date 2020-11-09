Врач "Добробута" Вадим Елизаров записал видеообращение, в котором намекнул, что не собирается отступать от своей версии произошедшего и извиняться перед бывшим главой КГГА Владимиром Бондаренко, который накануне обвинил медика в избиении из-за языка.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Конкретную картину произошедшего по словам врача выстроить сложно, однако можно сделать выводы, что конфликт произошел на почве оскорбительной формы замечания, которое Бондаренко сделал медсестре, разговаривающей на русском во время приема.

"Я родился в городе Баку и учился в Азербайджанской школе. Это была советская школа. Меня с детства приучали к тому, что уважать человека это первое, что я должен делать в своей жизни. И тем более уважать женщину. Когда при мне оскорбляют женщину и унижают ее достоинство, то эта женщина может быть спокойна - я смогу за нее постоять. Когда ко мне обращаются пациенты, они пытаются найти коммуникацию и рассказывают мне о своих проблемах. И рассказывают на том языке, на котором больше всего болит. И я пытаюсь отвечать им тем же. Українською, по-английски, на русском, на турецком. И у меня не всегда это получается потому что я знаю, с грехом, четыре языка и хотел бы знать больше", - сказал медик на видео.

По словам врача, для него есть основные законы порядочности, а о том, законно ли разговаривать не на государственном языке на приеме у врача, он не знает.

"Не все наши подопечные в состоянии порой оценить сложность и ответственность нашей работы. Иногда возникают вопросы законности. Законно ли говорить на приеме у врача не на государственном языке? Не знаю. Я наверное плохо разбираюсь в законах, но мне кажется, что законность, прежде всего, это порядочность. Порядочность человеческого общежития: не воровать, не убивать, не унижать, беречь свою страну и заботиться о своем доме, о своей семье", - добавил он.

Также Елизаров отметил, что, хоть он и продолжает лечение рака, который с июня пошел в ремиссию, врач надеется на силы для того, чтобы отстоять свое видение ситуации.

"Я сейчас не совсем здоров, но, надеюсь, у меня хватит сил постоять за свое достоинство, за достоинство своих коллег, за достоинство своего коллектива, за достоинство своей страны, своего города, за достоинство своих ребят-побратимов, с которыми я служил. И, видит Бог, у меня хватит сил, чтобы оставаться честным. Шановні колеги, я хочу вам подякувати за підтримку, за те, що ви завжди поруч. Гарного вам вечора, будьте здорові! До побачення", - обратился Елизаров в конце на украинском.

Напомним, бывший народный депутат и экс-глава городской администрации Киева Владимир Бондаренко обратился в полицию после того, как, по его словам, во время визита в частную клинику "Добробут" его ударил ногой врач в ответ на требование Бондаренко говорить с ним на украинском языке.

Как сообщала "Страна", представитель клиники "Добробут" в лице бота по имени Евгений Добромен ответил на возмущение экс-главы КГГА Владимира Бондаренко.