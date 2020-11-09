Во всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что к весне 2021 года ситуация в борьбе с пандемией коронавируса может серьезно измениться. Основной расчет на вакцину от заболевания.

Об этом заявил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард, передает РБК-Украина.

Он отметил, что к марту ситуация может измениться в лучшую сторону благодаря исключительной работе во всем мире.

"К этому времени у нас уже будут не только средства защиты в достаточном количестве, но также и вакцины", - отметил Эйлвард.

Также в ВОЗ рассчитывают на появление средств для самостоятельного тестирования на коронавирус.

Напомним, что семейные врачи и скорая в Украине вскоре смогут диагностировать коронавирус за 15-20 минут.