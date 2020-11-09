Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, которой на днях белорусский суд продлил арест, написала письмо о том, что пережила после похищения сотрудниками правоохранительных органов.

Письмо опубликовал Телеграм-канал "НЕХТА Live".

Как напомнила оппозиционерка, 7 сентября ее похитили в центра Минска. После этого ее завезли и "силой затащили" в кабинет начальника ГУБОПиК МВД Карпенкова, где "он орал, оскорблял, запугивал". Он и два других высокопоставленных сотрудника органов поставили Марии ультиматум: либо она уезжает из страны и из-за границы делает, что хочет, либо ее вывезут - живую или по частям.

"Сломают пальцы, закроют на 25 лет на зоне, где я буду шить рубашки силовикам. Беседа длилась пару часов с перерывом на "отдых" в камере одиночке. Меня перевезли в СИЗО КГБ, где после обыска поместили в камеру-одиночку, на верхний этаж. Я "отдохнула" там пару часов и меня провели в здание КГБ для беседы с тремя сотрудниками", - продолжила повествование Мария.

Очередная беседа длилась до поздней ночи.

"Среди множества вопросов их интересовала информация обо мне, кто автор текстов, почему я утверждаю о фальсификациях, на каких основаниях утверждаю, что Тихановская победила, организовывала ли я несанкционированные массовые мероприятия, пыталась ли помешать работе госорганов, связана ли я с "Нехта" и цели Координационного Совета. Понимаю ли я, что ответственность за избитых, убитых лежат на мне, а не на тех кто отдавал приказы", - передала содержание разговора женщина.

По ее словам, она удивилась тому, что правоохранители "действительно считают, что существуют кукловоды, что извне кто-то пытается повлиять на ситуацию в Беларуси".

"Я отвечаю за все свои слова и могу в подробностях описать все кабинеты, коридоры, помещения в которых я находилась. Готова опознать всех участников событий произошедших со мной 07.09.2020 – 08.09.2020. Я подала заявление о возбуждении уголовного дела по ст.ст.182, 183, 186 УК в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру. Да, мне было страшно. Я на самом деле боялась попасть в тюрьму, и меня могли убить, расчленить. Но главное в этой ситуации - осознание того, что этот бардак и хаос, этот ужас, насилие и бесконечные преступления в отношении белорусского народа должны закончиться, а настоящие преступники должны быть наказаны, а белорусский народ станет свободным", - с долей пафоса написала Колесникова.

В конце она заверила, что не боится уголовного дела и тюрьмы. А "белорусский народ никогда не простит убийств, унижения, насилия".

В сентябре "Страна" рассказывала о похищении соратницы Тихановской.

Через два дня после похищения стало известно, что Колесникова арестована и находится в СИЗО. Ей инкриминируют статью о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.