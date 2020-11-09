Во вторник, 10 ноября, в Украине ожидается температура от +4 до +12 градусов с переменными туманами, а до конца недели синоптики прогнозируют первые заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"10 ноября в Украине без осадков. В западной части ночью и утром туман. Ветер переменный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем ​​4-9 градусов тепла, на Закарпатье до 13 градусов, в южной части страны ночью 3-8 градусов тепла, днем ​​7-12 градусов", - указано в сообщении.

Так, ночью и утром в Западной Украине из-за тумана может сохраняться низкая видимость - от 200 до 500 метров. В ГСЧС отмечают, что такие показатели соответствуют желтому уровню опасности на дороге.

В Киеве температура будет держаться на уровне от +3 до +5 градусов ночью и от +7 до +9 градусов днем.

Первые заморозки прогнозируют в Одесской области в ночь с 11 на 12 ноября - до двух градусов мороза. Затем холода передвинутся на север, в Киевскую область, до -2 градусов ночью.

А вот в ночь с 13 на 14 ноября на большей части территории Украины ожидается от -1 до -7 градусов. В частности, на Западе и Востоке. В Закарпатье ночью прогнозируют от 0 до -5 градусов, а в столице и области - от +1 до -4 градуса ночью и от +1 до +6 градусов днем.

Напомним, во вторник, 10 ноября, по всей Украине ожидается солнечная, и в то же время прохладная погода. В северных регионах температура воздуха прогреется до +1 градуса.

Как сообщала "Страна", первые небольшие морозы ожидаются в Украине уже в среду, 11 ноября. Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.