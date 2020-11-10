В понедельник, 9 ноября, СМИ сообщили о том, что в воскресенье первый блок Белорусской АЭС, торжественно открытой президентом Александром Лукашенко два дня назад, перестал вырабатывать мощность. Причиной назывался выход из строя трансформаторов напряжения.

Пресс-служба Министерства энергетики Беларуси в Фейсбук прокомментировала эту информацию.

В ведомстве сказали, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС продолжается этап "Энергетический пуск". Он предусматривает режимы работы энергоблока на разных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении.

"В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме", - заверили в министерстве.

Несколько иную информацию дал портал TUT.by со ссылкой на некий источник.

"Причина остановки - взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени", - отметил источник.

По его информации, к производителю трансформаторов выдвинут гарантийные претензии. Но в ближайшее время станция энергию вырабатывать не будет. Эксперты говорят, что на безопасность реактора с точки зрения утечки радиации такой инцидент влияния не оказывает.

Ежегодно на БелАЭС будут производить около 18 млрд кВт/ч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год. Валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на 500 млн долларов. Срок эксплуатации станции - 60 лет с возможностью продления до 100 лет. На БелАЭС будут работать более 2,5 тысяч человек, около 60 из них - специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях.

Как писала "Страна", в начале октября в Беларуси разрешили физические эксперименты на первом блоке АЭС.

А пять дней назад первый блок БелАЭС включили в энергосистему республики.