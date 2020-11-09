Действующий президент США Дональд Трамп, который якобы осознал свой проигрыш на выборах в этом году, заявил о выявлении нарушений при голосовании в штате Невада.

"Невада превратилась в выгребную яму фальшивых голосов", — написал глава государства на своей странице в Twitter.

По его словам, после обнародования данные о нарушениях будут "абсолютно шокирующими".

При этом социальная сеть отметила публикацию Трампа как спорную.

Ранее Трамп назвал итоги голосования в Пенсильвании полностью фальсифицированными.

В то же время Трамп уже намерен баллотироваться на пост президента в 2024-м. Также мы писали, что Байден собирается переехать в Белый дом со своими двумя овчарками.