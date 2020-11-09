Тест на COVID-19 министра обороны Украины Андрея Тарана оказался положительным.Ранее сегодня заразились президент Зеленский и глава ОП Ермак.

Отмечается, что тест сделали перед поездкой президента Украины на Донбасс, передает Укринформ.

Таран перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Его состояние и самочувствие сейчас являются удовлетворительными. Соответствующие изменения претерпел и ранее запланированный рабочий график министра обороны Украины.

Напомним, недавно стало известно, что министр обороны Андрей Таран продал за миллион "генеральскую дачу", которая находится на Киевском водохранилище, неподалеку Вышгорода.

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