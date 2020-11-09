Полиция Харькова открыла уголовное производство по поводу исчезновения Геннадия Кернеса, которого 8 ноября зарегистрировали мэром Первой столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как отметили правоохранители, дело открыли после подачи в полицию соответствующего заявления руководителя одной из общественных организаций. Обратившийся отметил, что с 61-летним городским главой отсутствует связь, а о его местонахождении неизвестно.

"9 ноября следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины. Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказано на сайте полиции.

Интересно, что в самом сообщении не указывается имя Кернеса.

Как писала "Старана", в сентябре Кернес с осложнениями заболел Covid-19, в связи с чем его отправили в немецкую клинику "Шарите".

На днях заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заверял, что его шеф вернется в Харьков до 20 декабря.

Регулярно в Харькове возникают слухи о смерти или инсульте у мэра, которые постоянно опровергают его коллеги и близкие.