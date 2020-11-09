Власти Венгрии планируют закрыть общеобразовательные школы, университеты и рестораны и ввести расширенный ночной комендантский час.

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в видеообращении на своей странице в Facebook.

Все для того, чтобы уменьшить число заражений коронавирусом.

Орбан отметил, что если на ближайшем заседании, которое должно состояться во вторник, парламент утвердит чрезвычайные полномочия правительства, то новые ограничения будут введены на 30 дней. Планируется, что комендантский час будет действовать с 20:00 до 5:00.

Высшие учебные заведения и средние школы переходят на дистанционное обучение. А вот ясли, детские сады и начальные школы останутся открытыми для детей до 14 лет. Также персонал больниц, учителя в школах, воспитатели детских садов и яслей должны еженедельно проходить тестирование на коронавирус.

Все собрания будут запрещены. Спортивные матчи будут проходить за закрытыми дверями без зрителей. Свадебные церемонии могут посещать только свидетели, родители, братья и сестры невесты. На похоронах могут присутствовать 50 человек. Рестораны закрываются и работают только навынос. Отели имеют право принимать только тех, кто приехал, например, в деловую командировку. А вот туристов поселять запрещается. Магазины и парикмахерские будут работать до 19:00.

Орбан добавил, что в случае необходимости ограничения могут быть продолжены. Ограничения, в случае согласия парламента, вступят в силу с 0:00 среды.

Напомним, в Венгрии с начала пандемии коронавируса заразились более 115 000 человек, почти 2500 умерли. Сейчас в стране госпитализирован 6061 пациент. Из них на искусственной вентиляции легких находится 415 человек. За последние сутки в Венгрии зарегистрировали 5162 новых случая Covid-19.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия ограничила въезд в страну во время комендантского часа.

Еще мы писали, что у главы МИД Венгрии Сийярто подтвердился Covid-19.