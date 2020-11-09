Представитель клиники "Добробут" в лице бота по имени Евгений Добромен ответил на возмущение экс-главы КГГА Владимира Бондаренко, который ранее заявил о нападении со стороны врача из-за требования говорить на украинском языке.

Соответствующее заявление представитель клиники сделал в комментариях к соответствующему посту Бондаренко в Facebook.

"Позиция медицинской сети "Добробут" относительно заявления Владимира Бондаренко. После детального изучения заявления, которое сделал Владимир Бондаренко, проанализировав имеющиеся у нас видеоматериалы, комментарии наших сотрудников и свидетелей, которые находились 8 ноября в нашем подразделении на Святошино, информируем: Заявление о физическом и словесном насилии в отношении Владимира Бондаренко или неуважительного отношения к его вещам не соответствует действительности. Унижение чести и достоинства людей в "Добробуте" недопустимы как к пациентам, так и в отношении сотрудников сети", - указано в сообщении.

В связи с этим в клинике потребовали официальное опровержение случившегося от Бондаренко, чтобы оправдать репутацию "Добробута", в противном случае бывшему нардепу пригрозили судом "для восстановления справедливости, защиты чести наших сотрудников и репутации "Добробута".

"Мы требуем официального опровержения ложного заявления господина Бондаренко, которое наносит вред, в первую очередь, репутации и доброму имени наших медиков, которые ответственно выполняли свои профессиональные обязанности. В случае, если это заявление не будет немедленно опровергнуто, мы оставляем за собой право обратиться в суд", - добавили в клинике.

Накануне Бондаренко потребовал уволить врача, а Минздрав и полицию призвал возбудить против него дисциплинарные и уголовные дела.

Напомним, бывший народный депутат и экс-глава городской администрации Киева Владимир Бондаренко обратился в полицию после того, как, по его словам, во время визита в частную клинику "Добробут" его ударил ногой врач в ответ на требование Бондаренко говорить с ним на украинском языке.

Как сообщала "Страна", недавно другой языковой скандал произошел в Днепре. Преподаватель вуза отказался читать лекцию на украинском языке. Теперь его требуют уволить.