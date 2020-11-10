Байден самопровозглашенный

Итоги президентских выборов в США все еще не объявлены, но Байден уже провозгласил себя победителем и с этим согласились ведущие американские СМИ и лидеры многих стран мира, включая Украины и ведущие страны ЕС.

Трамп заявил, что свое поражение не признает и готовится идти в суды. Но пока непонятно получится ли что-либо из этой идеи. Враги президента уже успели сделать много для того, чтобы создать и внутри США, и в мире ощущение предопределенности победы Байдана и маргинальности попыток ее оспорить.

Хотя, безусловно, демократам в этот раз пришлось совсем не просто.

Несмотря на все события четырех лет, электоральные расклады оказались точно такими же, как в 2016 году. И результаты были бы точно такими же – если бы демократы и американский истэблишмент в целом не учли свою ошибку прошлых выборов.

Очевидно, что выборы-2020 в Америке оказались "грязными" (как сказал эстонский министр иностранных дел, после чего сразу ушел в отставку). А если говорить точнее, они оказались сфальсифицированными. Но проблема Трампа в том, что он только говорил о фальсификациях (причем задолго до выборов), а противопоставить им ничего не смог.

Система взяла реванш. Она прокололась один раз, недооценив Трампа и настроения в американском обществе. Но во второй раз она одной и той же ошибки не допускает.

Впрочем, если говорить объективно, даже в свои четыре президентских года Трамп не был президентом в том понимании, к которому мы привыкли. Период его пребывания в Белом доме показал, насколько ограничены возможности формального главы государства в США. Даже внешней политикой, которая по Конституции является прерогативой президента, фактически управлял не он, а клерки из Госдепартамента. Как оказалось, любой чиновник из вашингтонских офисов влиятельнее главы государства, потому что он – часть системы.

И в силу того, что смена президента означает лишь смену ведущего актера, ожидать глобальных перемен после нее не следует. Что может измениться глобально, так это политические настроения в верхах украинской власти. Если до сих пор Владимир Зеленский лавировал, то теперь он может дать карт-бланш демократам и их многочисленным агентам влияния в Украине. Его активно убеждают в том, что тем самым он гарантирует себе спокойные три с половиной года (как минимум), а возможно и второй срок в 2024-м.

Но реальность может оказаться несколько иной. В Украине много сил (это в первую очередь олигархи и связанные с ними политики), которые не заинтересованы в укреплении позиций "соросят", а потому будут торпедировать и их, и ту власть, которая будет на них опираться.

Карантин выходного дня: оппозиция в Кабмине

Но пока у Зеленского другая проблема – коронавирус. Вчера стало известно, что президент все-таки заразился ним, причем одновременно с главой своего Офиса. И в тот же день он объявил, что в Украине все-таки будет введен "карантин выходного дня".

Эта мера – последняя перед введением тотального карантина. Президент в своем выступлении так и объяснил: мы введем "карантин выходного дня", чтобы избежать полного локдауна.

Однако, несмотря на президентское объяснение, вчера последовала и резкая критика этой меры, причем во главе критиков оказался целый министр культуры. Александр Ткаченко объяснил, что карантин выходного дня будет означать гибель для подведомственной ему культуры и креативных индустрий: если театры и кинотеатры закрывать с вечера пятницы до утра понедельника, то они обанкротятся.

Параллельно с демаршем Ткаченко рестораторы большинства регионов страны инициировали акции протеста с тем же самым посылом. И, надо отметить, со своей стороны и рестораторы, и министр культуры правы: индустрия развлечений (а рестораны в пятницу вечером и в выходные дни – это тоже своего рода развлечение) рассчитана именно на тот промежуток времени, которого ее хотят лишить. Поэтому прогноз насчет банкротства вполне оправдан.

Но есть и другая сторона медали. "Карантин выходного дня" выдумали не в Украине – он уже введен в ряде европейских стран и по той же причине, что и у нас: попытаться сбить нарастание эпидемии, не вводя полный локаут. И там тоже понимают, что ради борьбы с коронавирусом нужно чем-то пожертвовать. Причем лучше пожертвовать частью, чтобы не жертвовать всем.

При всей непопулярности "карантина выходного дня" его стоит попробовать, хотя бы в течение месяца. А уж если он окажется неэффективным, и волна коронавируса продолжит нарастать, то тогда уже следует принимать решение – или идти на полный локдаун, или отказаться от ограничений вообще.

Увольнение из-за русского языка: закон о "держмове" в действии

Валерий Громов

Помимо всего прочего, вчера был день украинской письменности, по поводу которого сознательные граждане писали радиодиктант, а президент опубликовал пост в "Фейсбуке", в котором призвал любить украинский язык, но не предпринимать буллинга в отношении тех, кто его не знает. Увы, в нефейсбучной действительности все происходит с точностью до наоборот.

Вчера стало известно об истории с профессором из Днепра Валерием Громовым, который был вынужден уволиться из "Днепровской политехники" из-за лекций, которые он читал на русском языке.

Как это уже стало нормой в Украине, профессор стал жертвой стукача, который потребовал чтения лекций на украинском, а после отказа написал донос. Такие "сознательные граждане" всегда были и будут, и проблема не в том, что они существуют: цивилизованные времена от нецивилизованных отличаются тем, как относится государство к инициативе стукачей.

В 1930-х стукачество приветствовалось – и привело к репрессиям. В первые 22 года независимой Украины государство не обращало внимания на стукачей – и это было настоящее демократическое государство. Сейчас же уже седьмой год наблюдаем лайт-римейк 1937-го.

Как результат, профессора Громова осудил его собственный вуз. Вряд ли коллеги требовали "расстрелять как бешеного пса", но они посчитали за лучшее не связываться с "сознательными гражданами", опасаясь репрессий по собственному адресу. При этом все понимают, что такой путь ведет к деградации университетского образования. Но ведь и в 1937-м жертвами часто становились те, кто был умнее других.

Прощание со Жванецким

Фото: radiokp.ru

Вчера в Москве похоронили Михаила Жванецкого. Это сочетание слов звучит диссонансом, потому что Жванецкий целиком и полностью принадлежит Одессе. Но Украина потеряла короля одесского юмора еще в 1980-е, даже до развала Советского Союза. Однако это не значит, что тогда его потеряли одесситы и остальные жители Украины. Все мы потеряли Михаила Жванецкого в пятницу, когда он ушел из жизни.

Юмор в Одессе был всегда. И даже не Михаил Жванецкий был первым одесситом, который сделал юмор своей профессией. Но Михаил Михайлович был первым, кто сделал своей профессией именно одесский юмор. И кто принес ему всесоюзную известность не только в виде книг (как Ильф и Петров) и кинофильмов (как Утесов), а в чистом виде юморесок, читавшихся со сцены.

По большому счету, все одесские юмористы последних 50 лет – из "гнезда Жванецкого", начиная с его соратника Романа Карцева и заканчивая одесскими "Джентльменами" или "Масками-шоу". Не случайно, при всем множестве талантов Южной Пальмиры именно Жванецкий все последние 30 лет был президентом Всемирного клуба одесситов.

Теперь этому клубу будет нужен новый президент. Но другого короля одесского юмора уже не будет. Этот титул останется за Жванецким навсегда.