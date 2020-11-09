Стало известно состояние Авакова после встречи с заболевшими Зеленским и Ермаком
Министр внутренних дел Арсен Аваков чувствует себя нормально после встречи с заболевшим на Covid-19 президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса Андреем Ермаком в помещении ОП 4 ноября.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передают "Украинские новости".
"Вроде бы нормально все", - сказал он.
Он добавил, что в понедельник с участием министра состоялось селекторное совещание.
По его словам, встреча министра внутренних дел с Зеленским состоялась после освобождения судом в Италии военнослужащего Виталия Маркива, который был доставлен в Украину рейсом, оплаченным Аваковым.
На встрече присутствовали также освобожденный из Италии нацгвардеец Маркив и его жена.
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