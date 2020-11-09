На Национальную премию имени Тараса Шевченко, высокую государственную награду Украины в гуманитарной сфере, претендует псевдоученый Валерий Бебик. Вместе с еще двумя людьми, Юрием Лященко и Анастасией Устюжаниной, его номинировали в категории "Публицистика, журналистика" с мультимедийным проектом "Украинский Херсонес: античная история Севастополя".

Об этом написала в Фейсбук журналистка Елена Чиченина.

"Между тем на Шевченковскую премию вновь претендует нашумевший Валерий Бебик. Это лжеученый, который ежегодно выдвигается на эту награду от различных организаций. И каждый раз со своим циклом дичи "Цивилизация Incognita". Что только ученое сообщество не делало, чтобы разобраться с этим позором... Но Бебик всегда имеет их всех в виду и продолжает подаваться на премию", - написала журналистка.

Он напомнила, что Бебик выдвинул следующие эксцентричные идеи:

существование цивилизации протоукраинцев, давшей начало всему на свете;

мать Зевса родом из Житомира;

Иисус - галичанин;

Будда - скифский пророк;

среди египетских фараонов были украинцы;

Эней был царем в Украине.

Несмотря на очевидную нелепость взглядов Бебика, его статьи публикуются в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Как представитель фолк-хистори (то есть псевдоистории) он известен и за пределами Украины, в основном благодаря утверждению, что Будда Сакьямуни принадлежал к сакскому народу будинов, потомки которого и сейчас будто бы проживают на территории Сумской и Черниговской областей.

Образчик "научной" мысли Бебика

Как писала "Страна", два года назад Бебика выдвигали на Шевченковскую премию за цикл документальных фильмов "Томос для Украины".

А три года назад Бебик чуть не возглавил украинский Союз журналистов.