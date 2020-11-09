Во вторник, 10 ноября, по всей Украине ожидается солнечная, и в то же время прохладная погода. В северных регионах температура воздуха прогреется до +1 градуса.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит +1...+7 градусов. Днем столбики термометров покажут от +4 до +11 градусов.

Теплее всего будет в Ужгороде, Николаеве и Одессе. Там температура воздуха днем прогреется до +11 и +12 градусом. Прохладнее всего завтра будет в Сумах. Днем столбики термометров там покажут +4...+6 градусов.

В Киеве во вторник, как и по всей Украине, будет сухо и ясно. Температура воздуха ночью прогреется до +3...+5 градусов, а днем - до +9.

Ранее мы писали, какой будет погода в ноябре и когда ожидать первые морозы.

Также рассказывали, что в Киеве октябрь-2020 стал самым теплым в истории.