После окончания третьего этапа клинических исследований вакцины от коронавируса BNT162b2, разработанной немецкой фармацевтической Biontech компанией и американской Pfizer, на фондовых рынках произошли глобальные изменения. Заметно подешевело золото, а подорожали акции компаний по транспортным и пассажирским перевозкам.

Об этом сообщает Bild.

Так, цена на золото упала на 3%, с 1965 до 1889 долларов США на унцию (31,1 грамм). В то же время акции Lufthansa выросли почти на 25%. Затем примерно на 20% выросли акции международного оператора аэропортов Fraport и производителя самолетов Airbus. Также до 95 евро за акцию выросла цена на Biontech и на 12% акции компании Pfizer.

Помимо прочего, на 10% выросли акции компаний Adidas, Allianz и Continental, на 14% MTU Aero Engines и примерно на 11% - Munich Re.

Накануне в компании рассказали, что в эксперименте участвовало более 43 тысяч человек и все они получили по одной прививке из трех необходимых. Уже после второй инъекции у пациента вырабатывается иммунитет к коронавирусу.

"Сегодня особенный день для науки и человечества. Первый промежуточный анализ нашего глобального исследования фазы 3 показывает, что вакцина может предотвратить COVID-19. Это победа инноваций, науки и глобального сотрудничества", - заявил соучредитель и генеральный директор Biontech профессор Угур Сахин

"На сегодняшний день вакцина против нового вируса, вероятно, будет доступна быстрее, чем когда-либо прежде в истории человечества", - отметил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Прорыв отметил и президент США Дональд Трамп, а также его преемник Джо Байден.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в ходе встречи с послом Британии обсуждался вопрос предоставления Украиной помощи в серийном производстве английской вакцины от коронавируса.