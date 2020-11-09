В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции среди людей преклонного возраста Министерство здравоохранения планирует ввести в магазинах приоритетные часы для тех, кому за 60. Люди из этой возрастной категории смогут скупаться с 10:00 до 12:00.

Об этом сообщает сайт "Общественное".

О планах чиновников в эфире "Общественной студии" рассказала генеральный директор директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Ирина Руденко.

"Мы хотим предложить правительству "приоритетные часы" для уязвимого населения из групп риска - для лиц старше 60 лет. Они будут иметь приоритетное время для обслуживания с 10:00 до 12:00, чтобы у них была возможность посещать магазины без очереди", - пояснила Руденко.

По словам чиновницы, такая мера позволит пожилым людям избегать контактов с большим количеством людей. При этом правительство не планирует ограничивать обслуживание пожилых людей в другое время.

"Но мы общаемся с населением, чтобы оно понимало, что до 12:00 приоритетно будут обслуживать лиц старше 60 лет", - отметила Руденко.

Ранее "Страна" рассказывала, как власти хотят в ближайшее время ужесточить карантин.

Мы также писали о намеченной на среду акции рестораторов против введения новых ограничительных мер.