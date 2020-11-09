В Луцке пациентов с коронавирусной болезнью отказываются госпитализировать из-за отсутствия мест в больницах.

Об этом рассказал начальник Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Луцка Владимир Шмаль, пишет местное издание "Конкурент".

По словам Шмаля, "скорая" приезжает на вызовы, но в профильных госпиталях все чаще отказывают.

"Проблема в госпитализации больных по Луцку. В районах у нас проблем нет, - берут. Мест с самого утра нет, говорят. Больных везем тяжелых. Таких, что по показаниям нуждаются в госпитализации: сатурация низкая - 70-80%, плюс сопутствующие заболевания", – сказал он.

Медик добавил, что уже было несколько случаев, когда больного на "скорой" везли то в одну, то в другую больницу. Люди видели, что их не берут, и просили отвезти домой. Врач уточнил, что ситуация в городе критическая, а госпиталь, который должны были развернуть в роддоме, все еще не заработал.

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