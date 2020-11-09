Президент Владимир Зеленский, о чьем заражении коронавирусом стало известно 9 ноября, написал длинный пост на тему инфекции. В нем он сообщил, как переносит болезнь, и высказался о тех, кто злорадствует по поводу его состояния.

Запись появилась в соцсетях главы государства, в частности, Фейсбуке.

Зеленский признал, что уже давно понял: заражения ему не избежать.

"Еще с начала глобальной пандемии я понял, что ковид точно не пройдет и мимо меня. Даже немного удивился, как инфекция обошла меня, когда заболели родные. К сожалению, мы должны принять для себя такую ​​аксиому: пока не будет надежной вакцины - каждый под угрозой. Единственное, что можем сделать, это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность "вытянуть" тяжелые формы", - отметил он.

Зеленский добавил, что его работа не позволяет полностью изолироваться, и поэтому он "сразу был в зоне большого риска".

"Но мы все переносим ковид неодинаково. Кому-то везет больше, и чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру. Это мой случай. По крайней мере пока. Это жизнь. И все возможно", - написал недомогающий лидер.

Затем он вспомнил о тех, кто обрадовался новости о его заражении.

"С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат. Коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты. Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления", - высказался президент.

В конце он обрисовал ситуацию с коронавирусом в Украине.

"Человечество за этот год научилось многому. Есть и протоколы лечения, есть действенные препараты, есть понимание того, как и когда мир увидит вакцины. Украина также прошла большой путь от почти полностью развалившихся медицинской и лабораторной систем к способности справляться, когда у нас и 10 000 заражений ежесуточно, и делать уже по 50 000 тестов в сутки. Год назад такого потенциала не было и в помине", - заверил Зеленский.

Он пообещал, что уже к концу года власть сможет еще больше.

"Потому что мы - великая нация, и стоит только возродить веру в себя, уверенность в своих силах и идти в этом мире вместе с лучшими", - предложил он оригинальный рецепт успеха.

Ранее "Страна" писала, что вслед за Зеленским вирус подхватил Андрей Ермак.

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