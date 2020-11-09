Президент США Дональд Трамп, который не признает результаты прошедших выборов в США, планирует снова баллотироваться на этот пост через четыре года.

Об этом со ссылкой на два источника сообщает Axios в понедельник, 9 ноября.

По словам собеседников издания, Трамп обсуждал такую возможность в частной беседе со своими советниками. Однако связаться с представителями избирательной кампании президента США и Белого дома для получения комментариев журналистам не удалось.

Как уточняет Axios, это самый четкий показатель того, что действующий президент осознает свой проигрыш на этих выборах своему сопернику - кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Отмечается, что согласно законам США, один и тот же человек может избираться на президентский пост только два раза. При этом необязательно, чтобы оба срока шли подряд.

Напомним, по предварительным результатам выборов, которые состоялись в США 3 ноября, побеждает демократ Джо Байден. Он выиграл выборы в ключевом штате Пенсильвания и получил минимум 273 голоса выборщиков, необходимых для победы в гонке. Трамп набрал 214 голосов.

В то же время Дональд Трамп заявил, что результаты голосования в Пенсильвании были сфальсифицированы.

Он до сих пор не согласен с подсчетом голосов во многих штатах Америки. Его адвокат подтвердил, что была замечена фальсификация выборов в десяти штатах.