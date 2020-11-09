В Кривом Роге суд избрал меру пресечения 29-летнему жителю города Тарасу Усенко, который называет себя Осирисом и подозревается в убийстве двух и ранении восьми человек. Его взяли под стражу в зале суда.

Об этом сообщает в Фейсбук полиция Днепропетровской области.

"Сегодня, 9 ноября, Центрально-Городской районный в г. Кривой Рог суд избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в посте пресс-службы полиции.

Правоохранители напомнили, что 7 ноября Осирис напал с ножом на улице в Металлургическом районе на десятерых горожан. В результате двое мужчин 31 года и 66 лет от полученных травм скончались на месте. Еще восемь человек, среди которых 8-летний мальчик, были доставлены в больницу.

Усенко сообщили о подозрении по ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). За содеянное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее "Страна" писала, что в день убийства молодой мужчина заходил с оружием в школу и чудом не устроил резню и там.

Мы также рассказывали, что Осирис вел "тетрадь смерти".