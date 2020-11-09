Усенко заводят в здание суда. Скриншот из видео

В Кривом Роге суд избрал меру пресечения 29-летнему жителю города Тарасу Усенко, который называет себя Осирисом и подозревается в убийстве двух и ранении восьми человек. Его взяли под стражу в зале суда.

Об этом сообщает в Фейсбук полиция Днепропетровской области.

"Сегодня, 9 ноября, Центрально-Городской районный в г. Кривой Рог суд избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в посте пресс-службы полиции.

Правоохранители напомнили, что 7 ноября Осирис напал с ножом на улице в Металлургическом районе на десятерых горожан. В результате двое мужчин 31 года и 66 лет от полученных травм скончались на месте. Еще восемь человек, среди которых 8-летний мальчик, были доставлены в больницу.

Усенко сообщили о подозрении по ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). За содеянное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Скриншот из Фейсбук полиции Днепропетровской области

Ранее "Страна" писала, что в день убийства молодой мужчина заходил с оружием в школу и чудом не устроил резню и там.

Мы также рассказывали, что Осирис вел "тетрадь смерти".

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