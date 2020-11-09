Власти аннексированного полуострова Крым анонсировали открытие "первого иностранного консульского учреждения" - представительства Никарагуа, которое Украина назвала ранее нелегитимным.

Об этом со ссылкой на так называемого вице-премьера Крыма Георгия Мурадова сообщает агентство "Интерфакс" в понедельник, 9 ноября.

По его словам, консульское учреждение Никарагуа откроется в Симферополе и станет "первым консульским учреждением иностранного государства в российском Крыму". Отметим, что ранеее Никарагуа признало полуостров частью России в 2014 году.

Также сообщается, что на церемонию открытия прибыла посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

Вероятно, речь идет об открытии "почетного консульства", а не классического консульства, поскольку при этом упоминается только имя назначенного ранее почетного консула Никарагуа в оккупированном Крыму Олега Белавенцева.

Почетный консул отличается от классического консула - это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны.

Напомним, ровно месяц назад, 9 октября, Кабинет министров обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением ввести санкции против Никарагуа из-за назначения властями республики консула в аннексированном Крыму.

Данную инициативу рассмотрят в СНБО, а также в Верховной Раде, после чего соответствующий документ должен подписать президент Владимир Зеленский.