Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера. Исполняющим обязанности главы Пентагона назначен руководитель Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофер Миллер.

Об этих кадровых перестановках Трамп написал в своем Твиттере.

"Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержденный Сенатом), немедленно вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. Крис будет работать отлично! Марк Эспер был уволен. Я хочу поблагодарить его за службу", - написал глава Белого дома.

О том, что глава Министерства обороны США Эспер, занимавший этот пост с лета 2019 года, подготовил заявление об отставке по собственному желанию, стало известно несколько дней назад.

А в конце октября американская пресса писала, что Трамп сменит руководство ЦРУ, ФБР и Пентагона в случае победы на выборах.