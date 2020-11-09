На довыборах в 208 округе 25 октября на Черниговщине народным депутатом избран кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько, который соперничал с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Об этом официально сообщает ЦИК.

Уточняется, что решение о победе Анатолия Гунько принято на заседании ЦИК на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО № 208 с пометкой "Уточненный". Таким образом ЦИК установил результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 25 октября 2020 в одномандатном избирательном округе № 208.

Соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии подписали все присутствующие на заседании члены комиссии.

"Следовательно, народным депутатом Украины избран Гунько Анатолия Григорьевича, 1976 года, образование высшее, директор ООО" Гильдия права ", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийного, субъект выдвижения - политическая партия" Слуга народа ". за него проголосовало 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от числа избирателей, принявших участие в голосовании",- говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что вслед за Олегом Ляшко выборы в киевский облсовет проиграла и его супруга Росита.

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