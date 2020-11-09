Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко с 8 по 13 ноября находится с рабочим визитом в столице США Вашингтоне. Там у него намечены встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. 9 ноября он встретился с председателем миссии МВФ в Украине Иванной Владковой-Голлар.

Об этом сообщается в Фейсбук НБУ.

Как отметили в пресс-службе банка, во время встречи его председатель заверил, что регулятор остается преданным повестке дня реформ, которые Украина проводила в последние годы. Это четко демонстрирует последовательная политика Национального банка.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины. Другого варианта мы не рассматриваем. Мы готовы к работе миссии в кратчайшие сроки", - сказал Шевченко.

Председатель Национального банка также подчеркнул, что НБУ продолжает внедрять реформы в финансовом секторе и выполнять обязательства перед международными партнерами.

Шевченко и Владкова-Голлар

"Национальный банк выполняет взятые на себя обязательства в рамках программы Stand-by. Мы сохраняем последовательную монетарную политику, придерживаемся режимов инфляционного таргетирования и гибкого курса гривны, а также усиливаем реформу корпоративного управления в государственных банках. Кроме того, НБУ работает над сокращением доли проблемных кредитов банков. В частности, в конце июня Совет финансовой стабильности принял трехлетние планы снижения проблемных кредитов у государственных банков ", - сообщил Шевченко.

Ранее "Страна" писала о требовании МВФ от Украины принять сбалансированный и реальный бюджет.

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