Все военные, которые три дня назад на Донбассе контактировали с заболевшим Covid-19 президентом Владимиром Зеленским, обязаны отправиться на 14-дневую обсервацию.

Об этом со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS в понедельник, 9 ноября.

"Все военные, контактировавшие с Владимиром Зеленским во время его визита в зоне проведения ООС на Донбассе, должны отправиться на двухнедельную обсервацию. Если их самочувствие не будет ухудшаться - ПЦР-тесты делать не нужно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что медикам должны уточнить, кто именно находился с Зеленским в замкнутом помещении дольше 15 минут. За дальнейшие профилактические действия с военными будет отвечать медслужба Операции объединённых сил.

Напомним, 6 ноября в рамках рабочей поездки в Луганскую область Владимир Зеленский посетил место дислокации военнослужащих ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил. Он вручил защитникам подарки и сертификат на военный автомобиль.

Сегодня Зеленский сообщил, что заболел Covid-19. В Офисе президента рассказали, что глава государства чувствует себя нормально, и продолжает работать дистанционно. Однако у него поднялась температура до 37,5 градусов.

Также мы писали, что нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая порекомендовала президенту не слушать рекомендаций руководителей Минздрава, а обратиться за помощью к дипломированным инфекционистам.