Елизавета Богуцкая, депутат фракции "Слуга народа" объяснила "Стране", почему призвала Владимира Зеленского не слушать Виктора Ляшко, главного санитарного врача и Максима Степанова, министра здравоохранения.

По мнению Богуцкой, Минздав умышленно накручивает ситуацию, негативно-информационно. Также нардеп акцентировала внимание на то, что есть плановые операции, которые не могут ждать окончания карантина, которые сейчас отменили.

"Через некоторое время мы услышим от Ляшко, который так пафосно сегодня рассказывал о нововведениях карантина, аргумент, как и после закрытия парков и скверов. Что это была предупредительная мера, чтобы повысить тревожность у людей. Он только одного не понимает: плановые операции - это не просто лечь и вылечить хроническое заболевание. Плановые операции - это коронарное шунтирование, трансплантации, которые ждут донора и орган, который взят от донора - совершенно не терпит, когда закончится карантин. Масса заболеваний, которые требуют планового вмешательства, но точно запланировано. И эти вещи нельзя переносить” - заявила Богуцкая.

По словам нардепа, то, что сейчас делает Минздрав - называется угнетением настроения у людей и повышением уровня паники, что не способствует улучшению иммунитета и выздоровлению.

"Вероятность того, что люди могут заболеть - становится выше. Это из разряда - предупреждая заболевание, мы прогрессивно увеличиваем количество тех, кто потенциально может заболеть. Вообще должна быть другая постановка вопроса, не запугивания людей тем, что: "Вы все умрете", потому что, по большому счету, нет практическими ни одной болезни, от которой не умирают. Тем более, от инфекционных умирают, если их не лечить вовремя. А должно быть отношение: людей нужно успокаивать, с ними нужно разговаривать, объяснять, что это не так страшно, что это такая же инфекция, как и масса других, но она более тяжелая", - говорит Богуцкая.

Она считает, что людей нужно правильно предостерегать - располагать человека к тому, чтобы он защищался, а не просто все запрещать.

"К сожалению, наш МОЗ вместе с Ляшко придерживаются иной точки зрения, и они не понимают всей опасности, которую они же несут с экранов телевизоров", - считает Богуцкая.

Напомним, "слуга народа" Богуцкая посоветовала заболевшему Covid-19 Зеленскому не слушать Степанова и Ляшко.

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