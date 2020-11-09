В Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили информацию о том, что российский ударный вертолет Ми-24 был сбит в Армении недалеко от границы с Азербайджаном. Также в ведомстве признали гибель двоих российских военнослужащих. А Азербайджан изъявил готовность возместить потери России.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В Минобороны заявили, что Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса.

"В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - говорится в сводке Минобороны РФ.

Инцидент произошел 9 ноября около 16:30 по Киеву. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан).

Между тем на инцидент отреагировало и Министерство иностранных дел Азербайджана. Там заявили, что Азербайджан случайно сбил российский вертолет - атака не была направлен против стороны РФ. Во внешнеполитическом ведомстве принесли извинения россиянам и заверили, что Баку готов выплатить компенсацию.

А в интернете появились кадры, на которых, вероятно, запечатлен момент попадания ракеты в российский Ми-24.

Ранее "Страна" сообщала о потере армянами контроля над городом Шуши в Нагорном Карабахе.

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