Армения и Нагорный Карабах заявили о продолжении военных действий в городе Шуши, который перешел под контроль Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о продолжении боев в городе на своей странице в Facebook в понедельник, 9 ноября.

"Битвы за Шуши продолжаются" - написал он.

Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах - Ред.) Араик Арутюнян также заявил, что военные действия продолжаются по всей линии фронта. "Военные действия продолжаются по всей линии республики.... Мы продолжим нашу борьбу против врага до самого конца", - сообщил он в Фейсбук.

Напомним, 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что его Вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

После чего, как сообщалось, Армения опровергла взятие Азербайджаном этого населенного пункта, но признала тяжелые бои. "В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам", - написал министр обороны Армении Арцрун Ованнисян.