В связи с тяжелыми поражениями армян в войне в Нагорном Карабахе 17 оппозиционных партий Армении выступили с открытым обращением. В нем они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства из-за неспособности власти противостоять внутренним и внешним вызовам.

Обращение опубликовано 9 ноября на сайте издания Politik.

"Страна" приводит полный текст документа.

Армянский народ, парламентские и внепарламентские политические силы объединили свои возможности для противодействия турецко-азербайджанской агрессии против двух армянских государств.

В эти дни войны мы призвали власти совершить прорыв на политическом, дипломатическом и военном фронтах, включая предложения о встречах, направленных на урегулирование ситуации, которые остались без ответа.

Война жестокая, потери безвозвратные, тяжелые. Как государство, мы, народ, стоим перед решающей вехой, требующей решительных решений и действий. Между тем шаги, предпринимаемые политической властью, не соизмеримы с угрозой выживанию нашего народа.

В этот период власть продемонстрировала очевидную неспособность противостоять внутренним и внешним вызовам. Гуманитарно-территориальные потери, отношения с союзниками Армении, прежде всего с Российской Федерацией, делают очевидным банкротство нынешней власти.

Вся ответственность за эту ситуацию лежит на политических властях, которые не избавились от своего комплекса непогрешимости, поставив два армянских государства в тяжелое положение, а Арцах - перед серьезными территориальными потерями. Таким образом, власти лишились политического и морального права для представления армянского народа.

Для предотвращения безвозвратных потерь нам необходимо:

добровольное смещение премьер-министра Пашиняна, ответственного за катастрофическую ситуацию, и его правительства;

срочное создание нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решая военно-политические проблемы.

Дорогие соотечественники!

В этот решающий момент наше требование продиктовано вопросом о самом существовании двух армянских государств и уверенностью, что в несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победоносный прорыв на поле боя.

Под обращением подписались партии "Свобода", "Национальная безопасность", "Национально-демократический союз" и другие политсилы.

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