Сотни тысяч работников сферы культуры могут лишиться работы при введении в Украине карантина выходного дня. Поэтому Министерство культуры не поддерживает эту инициативу Минздрава. Об этом в своем телеграм-канале написал глава ведомства Александр Ткаченко.

"Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существования людей.

Отдельный вопрос, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП. И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса", - пишет Ткаченко.

По его словам, учреждения культуры - не эпицентр для распространения вируса, поскольку контролировать соблюдение карантина там едва ли не самое простое: поток людей регулируется, рассадка определяется, посетители в масках и делается температурный скрингинг, а дезинфицирующие средства всегда доступны.

"Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидемтребований Минздрава, - решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индуйстрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более", - добавил глава Минкульта.

Аналогичного мнения придерживается и нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. На своей странице в соцсети она высказала мнение, что если этой сфере запретить работать на выходных - она ​​потеряет 50% прибыли, поэтому "львиная доля заведений закроется, чтобы не платить налоги и зарплату работникам.

"Отдельно нас беспокоит неопределенность даты отмены этого карантинного мероприятия. Если мы снятие таких ограничений будем все дальше и дальше откладывать, то не останется тех, на кого их накладывать", - пишет Евгения Кравчук и просит Кабмин еще раз взвесить все "за" и "против" решения о введении карантина выходного дня.

Ранее "Страна" писала о том, что в среду по всем облцентрам и в Киеве у Кабмина пройдет масштабная антикарантинная акция рестораторов.

Также мы сообщали, что Зеленский рассказал, сколько продлится "карантин выходного дня".