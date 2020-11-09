Офис Президента Украины (ОП) не владеет информацией о результатах Всеукраинского опроса, инициированного главой государства Владимиром Зеленский и проведенного в день местных выборов.

Об этом говорится в ответе ОП на информационный запрос "Украинских новостей".

"...сообщаем, что по информации, предоставленной Директоратом по вопросам информационной политики Офиса Президента Украины, организацию и проведение опроса, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским, с условным названием "5 вопросов", осуществляла партия "Слуга народа". Учитывая указанное и в соответствии с п. 3 ст. 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации", Ваши запросы отправлены в офис политической партии "Слуга народа", - сказано в ответе.

Напомним, в инициированном президентом опросе приняли участие около 5 миллионов украинцев, как сообщил глава партии "Слуга народа" и первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Также мы писали, что, по предварительным данным, украинцы поддержали 4 из 5 инициатив Зеленского, по свободной зоне для Донбасса мнения разделились. Именно на эти данные пока и ссылается ОП.