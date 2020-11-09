В правительстве заявляют, что у премьер-министра Дениса Шмыгаля, в отличии от заболевшего Covid-19 президента Украины, симптомов заболевания коронавирусной болезнью нет, он находится на работе, но в ближайшее время сдаст тест на коронавирус.



Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства агентство Интерфакс-Украина.

Так, на данный момент премьер работает, симптомов болезни нет. Но "в свете последних новостей, он в ближайшее время сдаст тест, так как в пятницу все были на презентации Экономического аудита страны", - сказали в пресс-службе правительства в понедельник вечером.

Напомним, что ранее "Страна" сообщила, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр финансов Сергей Марченко заболел Covid-19.



Также говорилось, что в Офисе президента рассказали, как Зеленский переносит коронавирус. По словам Подоляка, украинский лидер чувствует себя нормально, и продолжает работать дистанционно. Для этого у него в резиденции специально оборудованы кабинеты.