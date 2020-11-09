В среду по всем облцентрам и в Киеве у Кабмина пройдет масштабная антикарантинная акция рестораторов
Представители ресторанного бизнеса и работники кинотеатров проведут акцию протеста против карантина выходного дня и любого другого локдауна, который, как они считают, уничтожит бизнес. По словам предпринимателей, в отличие от весны, у них уже нет денег, чтобы платить зарплаты, налоги, аренду, поставщикам услуг и товаров.
Информацию об акции распространяют в соцсетях многие бизнесмены. В частности, о ней написал совладелец "Планеты Кино" Дмитрий Деркач.
Мероприятие состоится 11 ноября в 10:00 под Кабмином - накануне заседания правительства.
"Эта акция инициирована рестораторами, но я призываю присоединиться всех, кто страдает от локдауна. Отпустите своих сотрудников на митинг. Давайте все будем в масках и будем соблюдать дистанцию", - написал Деркач.
Он добавил,ч то организаторы создали онлайн-форму для того, чтобы все, кто поддерживает всеукраинскую ресторанную протестную акцию в разных городах, смогли заполнить ее, и с ними связались координаторы из этого города.
Кроме Киева, еще такие города определились с местом проведения протеста:
- Тернополь протестует под ОГА;
- Полтава протестует под ОГА;
- Запорожье протестует под ОГА;
- Мариуполь протестует под горсоветом;
- Днепр протестует под горсоветом;
- Винница протестует под ОГА;
- Львов протестует под ОГА;
- Ивано-Франковск протестует под ОГА;
- Черновцы протестуют под ОГА;
- Николаев протестует под горсоветом;
- Мелитополь протестует под мэрией;
- Херсон протестует под ОГА;
- Черкассы протестуют на Соборной площади.
Луцк, Харьков, Ровно и Сумы пока не заявляли о своем участии в акции.
Как писала "Страна", 6 ноября в Харькове сотни рестораторов уже выходили на митинг против карантина.
Возмущение бизнесменов вызвали планы Кабмина ввести уже на текущей неделе карантин выходного дня, при этом никак не компенсируя людям убытки.