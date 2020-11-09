Представители ресторанного бизнеса и работники кинотеатров проведут акцию протеста против карантина выходного дня и любого другого локдауна, который, как они считают, уничтожит бизнес. По словам предпринимателей, в отличие от весны, у них уже нет денег, чтобы платить зарплаты, налоги, аренду, поставщикам услуг и товаров.

Информацию об акции распространяют в соцсетях многие бизнесмены. В частности, о ней написал совладелец "Планеты Кино" Дмитрий Деркач.

Мероприятие состоится 11 ноября в 10:00 под Кабмином - накануне заседания правительства.

"Эта акция инициирована рестораторами, но я призываю присоединиться всех, кто страдает от локдауна. Отпустите своих сотрудников на митинг. Давайте все будем в масках и будем соблюдать дистанцию", - написал Деркач.

Он добавил,ч то организаторы создали онлайн-форму для того, чтобы все, кто поддерживает всеукраинскую ресторанную протестную акцию в разных городах, смогли заполнить ее, и с ними связались координаторы из этого города.

Кроме Киева, еще такие города определились с местом проведения протеста:

Тернополь протестует под ОГА;

Полтава протестует под ОГА;

Запорожье протестует под ОГА;

Мариуполь протестует под горсоветом;

Днепр протестует под горсоветом;

Винница протестует под ОГА;

Львов протестует под ОГА;

Ивано-Франковск протестует под ОГА;

Черновцы протестуют под ОГА;

Николаев протестует под горсоветом;

Мелитополь протестует под мэрией;

Херсон протестует под ОГА;

Черкассы протестуют на Соборной площади.

Луцк, Харьков, Ровно и Сумы пока не заявляли о своем участии в акции.

Как писала "Страна", 6 ноября в Харькове сотни рестораторов уже выходили на митинг против карантина.

Возмущение бизнесменов вызвали планы Кабмина ввести уже на текущей неделе карантин выходного дня, при этом никак не компенсируя людям убытки.