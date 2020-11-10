Приближается 27 ноября, и многим предоставляется возможность приобрести необходимую вещь по значительным скидкам.

Для шопоголиков Черная пятница 2020 – самый ожидаемый день, так как можно удовлетворить не только свои потребности и желания, но и купить подарки близким людям.



У любого графического дизайнера есть целый ряд предметов, необходимых для плодотворной работы. Заветная Черная пятница – это день, когда открывается возможность пополнить набор инструментов, выгодно покупая их по акциям. Рассмотрим перечень того, что пригодится графическому дизайнеру.

Массажер, который поможет восстановить силы



Чем сложнее проект, тем больше времени специалисту приходится проводить за рабочим столом. Длительное пребывание в сидячем положении – серьезный недостаток профессии. Это может отрицательно отразиться на работоспособности. Покупка универсального массажера станет приятным подарком, так как аппарат избавит от боли и ощущения скованности. Процедура обеспечивает приток крови и расслабляет напряженные мышцы.

Компактный прибор пригоден как для домашних, так и для офисных условий. Никаких навыков для его использования не требуется. Нужно подобрать подходящую интенсивность воздействия и наслаждаться оздоравливающим массажем. У прибора U-образная форма и кнопочный блок управления. В процессе работы приводится в движение крутящий роликовый механизм, оказывается тепловое воздействие, благодаря чему процедура комфортна для тела.

Графический планшет – профессиональное решение



Его еще называют электронным листом бумаги, на который художник сможет наносить линии с помощью перьевого устройства. Результат действий выводится на монитор.

Некоторые дизайнеры используют стандартные графические программы, которые не требуют мастерства художника. Другим специалистам нравится привычный подход к созданию эскиза при помощи пера. Для этого и необходим графический планшет. С его помощью вы будете творить, задействуя талант художника. Затем эскиз обрабатывают в цифровом формате и доводят до идеала.



Приятные особенности планшета:

рисование не посредством фигур и фильтров, которые наносятся программно, а движениями руки;

добавление штрихов;

выделение определенных участков;

восстановление прежнего этапа эскиза.

Эти возможности делают работу плодотворной и интересной.

Графический монитор – помощник графического дизайнера



Для профессионала важны правильное отражение цвета на экране, а также высокий уровень четкости. Благодаря этому получается создавать сложные эскизы. Графический монитор гораздо дороже планшета, но и возможностей у него больше. Они пригодятся, если вы хотите совершенствовать мастерство, уделять внимание деталям.



Это своеобразный компьютерный дисплей с функцией рисования. Его необходимо подключить к компьютеру, на него выводится изображение. Это дает мастеру возможность творить, словно на холсте. Монитор более удобен для специалиста, который привык рисовать на листе бумаги и не желает осваивать сложные графические программы.

У профессионального дизайнера обширные потребности, так как создание рисунка ­­– непростой и творческий процесс. Любой из упомянутых предметов может оказаться необходимым в работе. Приобрести их можно на сайте Comfy.ua и присмотреть другие необходимые вещи. В интернет-магазине вы найдете много других полезных устройств, которые сделают работу более приятной.