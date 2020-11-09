Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что у него выявили коронавирус. При этом уже развилась пневмония.

О состоянии своего здоровья градоначальник написал в Фейсбук.

"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили Covid-19 и небольшую пневмонийку. Вынуждены пойти на самоизоляцию", - поставил подписчиков в известность Сенкевич.

Он заверил, что при этом городские власти не останавливают работу - сейчас в самом разгаре запуск подачи отопления в дома.

"Силами коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго" запущены все котельные, кроме одной - на улице Белой в микрорайоне Намыв. Там сейчас идет отладка оборудования и в ближайшее время состоится пуск тепла", - обрисовал обстановку мэр и сказал, что будет работать дистанционно.



Ранее "Страна" сообщала, что короанвирус подхватил президент Владимир Зеленский. Также Covid-19 заболел министр финансов Сергей Марченко.