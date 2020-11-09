Российский вертолет рухнул в ущелье у села Ерасх рядом с границей Азербайджана. Погибли два человека.

Об этом сообщает МЧС Армении.

Инцидент произошел 9 ноября около 18:30 (16:30 по Киеву - Ред.) по местному времени. В Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак.

В Минобороны России заявили, что упавший в Армении российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы в Армении. Погибли два человека, один госпитализирован с травмами средней тяжести.

Депутат местного парламента Эдмон Марукян опубликовал кадры, на которых якобы показано крушение вертолета.

"Российский вертолет сбит на территории Армении. Предположительно со стороны Нахичеваня был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении. Подробности на данный момент уточняются", - написал Марукян.

Ранее "Страна" писала о том, что Азербайджан опубликовал новую карту военных действий в Карабахе, на которой видны бои за Степанакерт.

Также мы сообщали, что Армения показала последствия ночного обстрела Степанакерта, а Алиев заявил о взятии Шуши.