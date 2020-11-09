Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая порекомендовала заболевшему коронавирусом президенту Владимиру Зеленскому не слушать рекомендаций руководителей Минздрава, а обратиться за помощью к дипломированным инфекционистам. Об этом Богуцкая написала на своей странице в соцсети вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления.

"Владимир Александрович, выздоравливайте скорее. Спаси Вас, Господи, не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и тем более министра Степанова. Иначе они доведут Вас до панической атаки, что явно повлияет на иммунитет. Постарайтесь больше пить теплой жидкости, отдыхать, дышать свежим воздухом... И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пусть помогут Вам Боги, дипломированные врачи-инфекционисты и жена Лена", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что коронавирусом заболел президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Оба заявили, что чувствуют себя нормально и продолжат работать дистанционно.

Также мы сообщали, что министр финансов Марченко заразился коронавирусом.