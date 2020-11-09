Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский, который ранее назвал простой способ определить зараженного коронавирусом, развеял несколько мифов о пневмонии и ее лечении.

Об этом он рассказал в своей программе, видео обнародовано в YouTube.

По словам доктора, само слово пневмония - это не диагноз, как таковой. Он объяснил, что воспалительный процесс в легких может быть чаще всего вирусным или бактериальным. При этом важно понимать, что антибиотики используются только для лечения бактериальной пневмонии, а вирусное заболевание подобными препаратами не лечится.

Комаровский также назвал заблуждением представление о том, что назначение антибиотиков при вирусной пневмонии помогает избежать осложнений. "На самом деле этого не происходит никогда. Только хуже становится... Медицинская наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков - это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно", - объяснил врач.

Он также добавил, что, по некоторым данным, профилактическое назначением антибиотиков при вирусных инфекциях в 6-9 раз увеличивает вероятность развития бактериальной пневмонии.

"Если вы чувствуете себя нормально, есть температура, но нет дефицита кислорода, общее состояние терпимое, то фактически любое лечение, кроме жаропонижающих средств, ухудшает ваши перспективы", - сказал доктор и призвал зрителей не "выпрашивать антибиотики" у врачей.

Ранее мы писали, что с лета количество больных пневмонией увепличилось в пять раз.

Также рассказывали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине фиксируют более 4 000 пневмоний каждую неделю.