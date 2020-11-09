Кабинет министров направил в Верховную Раду законопроект о принудительном отселении военнопленных и интернированных граждан государства, угрожающего нападением или осуществляющего агрессию против Украины.

Карточка правительственного проекта под номером 4327 появилась на сайте парламента.

Полное название документа - "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период". Под интернированными в нем понимаются люди, подвергнутые принудительному поселению в определенных местах граждане государства, угрожающего нападением. Под военнопленными - лица, подпадающие под категории из статьи 4 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.

Проект предлагает "во время особого периода" (под ними подразумеваются в том числе и боевые действия - Ред.) выявлять на территории Украины граждан государства, угрожающего нападением или осуществляющего агрессию, которые представляют угрозу национальной безопасности в связи с таким нападением или агрессией. А также сообщать о таких лицах Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины для решения им вопроса об интернировании таких лиц с учетом реальных и потенциальных военных угроз нацбезопасности.

Проект закона разработан Министерством обороны.

Как говорится в пояснительной записке, принятие закона "будет способствовать обеспечению выполнения взятых Украиной международных обязательств по содержанию военнопленных и интернированных лиц в особый период в соответствии с нормами, определенными Женевскими конвенциями и дополнительными протоколами к ним".

Также в Кабмине напомнили, что сейчас акты национального законодательства Украины не регулируют порядок обращения с военнопленными и интернированными, а задача по сбору, сопровождению, охране, содержанию и учету таких лиц не возложена ни на один орган государственной власти.

С этой целью проектом предполагает возложить эту обязанность на Генштаб ВСУ (в отношении военнопленных) и на центральные органы исполнительной власти, отдельные правоохранительные органы, местные государственные администрации в отношении интернированных лиц.

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