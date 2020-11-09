По данным "Страны" первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир не так давно переболел коронавирусом.



Согласно полученной информации, Шефир был болен, но сейчас уже чувствует себя хорошо.



Так, Сергей Шефир был назначен первым помощником 6-го президента Украины Владимира Зеленского 21 мая 2019 года.



Напомним, что сегодня, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. "Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать", - сообщил сам президент.



Также "Страна" сообщала, что вслед за Зеленским коронавирус подхватил и глава Офиса президента Андрей Ермак. "Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - добавил Ермак.



