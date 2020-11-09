Министр финансов Сергей Марченко заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом он сообщил корреспонденту "Страны".

Марченко описал свое самочувствие одним словом: "качели". "Температура 37,4. Сейчас чувствую себя плюс-минус. Тест сдал в пятницу, коронавирус подтвердился. Лечусь дома", - сообщил Марченко "Стране".

Сегодня также стало известно, что коронавирус подхватили президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, которые заявили, что чувствуют себя нормально и продолжат работать дистанционно.

Напомним, в Офисе президента рассказали, что у Зеленского температура 37,5 грабусов, он работает в специально оборудованном кабинете в своей резиденции и щепетильно относится к обязательным мероприятиям социального дистанцирования.

Ранее "Страна" писала о том, что американская компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 90%.

Также мы сообщали, что в Минздраве объяснили, как должен сработать карантин выходного дня в Украине.