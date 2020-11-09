Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал "Стране", как чувствует себя заразившийся Covid-19 президент Владимир Зеленский.

По словам Подоляка, украинский лидер чувствует себя нормально, и продолжает работать дистанционно. Для этого у него в резиденции специально оборудованы кабинеты.

"Немного температура. 37,5... Чувствует себя он вполне нормально. Работает изолированно. Только коммуникации онлайн. Президент имеет специально оборудованные кабинеты со специальной связью в резиденции. Он очень щепетильно относится к обязательным мероприятиям социального дистанцирования. Но это же вирус, и очень специфический аэрозольный вирус. Владимир Александрович весьма много общается, постоянно выходится в командировках. В любом случае, где-то могло случится заражение", - прокомментировал Михаил Подоляк.

По его словам, президент сдавал анализ на Covid-19 в специальной лаборатории при ДУСе.

Сам Михаил Подоляк тоже сдал сегодня очередной тест на коронавирус, но результат еще не получил. Он утверждает, что сейчас самочувствие у него идеальное.

"Сдаю тесты в связи с тем, что у нас есть заразившиеся, а я общаюсь с большим количеством людей. Периодически делаю тесты. Раз в неделю точно", - объяснил он.

Напомним, о том, что Зеленский получил положительный тест на Covid-19, стало известно сегодня. Вслед за главой государства коронавирус подхватил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Отметим, что за сутки Сovid-19 выявили еще у 8 687 человек. Общее число заболевших достигло отметки в 469 018 жителей Украины.